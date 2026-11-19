Выбор города на юге Китая связан не только с экономическими амбициями Пекина, но и с личной историей лидера КНР Си Цзиньпина. Именно там проходят саммит АТЭС и трехсторонняя встреча Си, президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как пишет Reuters, для Шэньчжэня саммит АТЭС стал своеобразным дипломатическим дебютом. Еще в 1980 году это была полусельская глубинка, которую тогдашний лидер КНР Дэн Сяопин объявил одной из первых специальных экономических зон.

Сегодня же город превратился в китайскую «Кремниевую долину» со штаб-квартирами таких гигантов, как BYD, Huawei и Tencent, беспилотными такси и доставкой кофе дронами.

По словам старшего аналитика Economist Intelligence Unit Чима Ли, выбор локации обусловлен как внутренними, так и международными причинами:

Демонстрация развития. Шэньчжэнь входит в регион Большого залива (вместе с Гонконгом и Макао), который Пекин превращает в глобальный центр инноваций. Саммит дает Китаю платформу для демонстрации собственного видения торговли и технологий.

Устойчивость. Проведение мероприятия здесь подчеркивает устойчивость города к геополитической нестабильности.

Личная связь Си Цзиньпина и вилла Кайлин

По данным Bloomberg, место проведения трехсторонних переговоров Трампа, Путина и Си — курортная вилла Кайлин (Юйлинь) — имеет глубокий символизм для семьи главы КНР.

В свое время здесь проходил реабилитацию после борьбы с раком отец нынешнего лидера Китая — Си Чжунсюнь. Позже он прожил в Шэньчжэне более десяти лет.

В 2006 году эта же вилла принимала бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира во время его неофициального визита.

Выступая на саммите, Си Цзиньпин вспомнил, что впервые приехал в Шэньчжэнь в 1978 году, когда тот был «не более чем рыбацкой деревушкой». В то же время он не уточнил, что его отец в тот момент возглавлял провинцию Гуандун, в которую входит этот город.

Источники: Reuters, Bloomberg

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