Сегодня, 19 ноября, на платформе Netflix состоится премьера криминальной драмы «Альтруисты», в основе сюжета которой лежит громкий финансовый скандал, связанный с известной криптовалютной биржей. Главные роли в сериале исполнили Джулия Гарнер и Энтони Бойл, а среди его продюсеров — бывшая президентская чета США Барак и Мишель Обамы.

История и сюжет сериала «Альтруисты»

Дата выхода: 19 ноября 2026 года

Платформа: Netflix

Жанр: криминальная драма, биографический триллер

В ролях: Джулия Гарнер, Энтони Бойл, Алекс Лотер, Каран Сони, Мэтт Райф, Мэдисон Гу, Юджин Янг, Наоми Окада, Пол Райзер, Робин Вайгерт.

События сериала разворачиваются вокруг истории стремительного взлета криптовалютной биржи FTX, которую Сэм Бэнкман-Фрид основал в 2019 году. За короткое время компания добилась успеха на криптовалютном рынке, привлекла миллиардные инвестиции и сотрудничала со знаменитостями. В то же время её основатель стал одним из самых известных технологических миллиардеров.

Бэнкман-Фрид заявлял всем, что стремится зарабатывать большие деньги, чтобы впоследствии направлять их на благотворительность. Эта идея легла в основу названия сериала «Альтруисты». В то же время заявления героя имели свои последствия. Отдельную сюжетную линию получили персонажи Бенкмана-Фрида и Кэролайн Эллисон. Они были не только деловыми партнерами, но и некоторое время встречались.





Сериал также покажет крах компании FTX, произошедший осенью 2022 года. Также будут упомянуты события 2023 года, когда суд присяжных признал Бенкмана-Фрида виновным в мошенничестве и сговоре. В 2024 году его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кэролайн Эллисон, которая сотрудничала со следствием, получила два года лишения свободы. Наряду с этим создатели сериала раскрыли личные и романтические отношения героев.

Создатели и дата премьеры

К команде исполнительных продюсеров присоединились бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама. Сериал был создан при участии их продюсерской компании Higher Ground Productions, которая ранее сотрудничала с Netflix над фильмом «Оставь мир позади» и документальными проектами.

Шоураннерами сериала «Альтруисты» стали Грэм Мур и Жаклин Гойт. Грэм Мур известен работой над фильмом «Портной», а за сценарий фильма «Игра в имитацию» получил премию «Оскар». Жаклин Гойт работала над сериалами «Оставленные», «Подземная железная дорога» и «Диетленд».

Премьера сериала «Альтруисты» состоится 19 ноября 2026 года на платформе Netflix. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Все серии станут доступны одновременно в день премьеры.

Главные актёры сериала «Альтруисты»

Джулия Гарнер

Американская актриса Джулия Гарнер исполнит роль руководителя компании Alameda Research и партнерши Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон. Наибольшую популярность ей принесла роль в криминальном сериале «Озарк», за которую она трижды получила премию «Эмми».

Энтони Бойл

Британский актёр Энтони Бойл сыграет основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Он известен по ролям в сериалах «Владыки воздуха», «Расследование» и «Не говори ничего». Также снимался в исторической драме Netflix «Дом Гиннессов».

Алекс Лотер

Алекс Лотер сыграет соруководителя Alameda Research Сэма Трабукко. Снимался в фильме «Конец е***го мира» и сериале «Чёрное зеркало».

Каран Сони

Индийско-американский актёр Каран Сони сыграет руководителя инженерного направления FTX Нишада Сингха. Известен по роли Допиндера во франшизе «Дэдпул».

Мэтт Райф

Американский комик и актёр Мэтт Райф сыграет руководителя FTX Digital Markets Райана Саламе. Райф известен благодаря стендап-выступлениям и комедийным проектам.

Юджин Янг

Юджин Янг сыграет соучредителя FTX и технического директора компании Гэри Вана. Снимался в сериале «Вице-президент».

Пол Райзер

Американский актёр и комик Пол Райзер сыграет отца Сэма Бэнкмана-Фрида, Джо Бэнкмана. Известен по сериалам «В восторге от тебя» и «Метод Комински».

Робин Вайгерт

Американская актриса Робин Вайгерт исполнит роль матери Сэма Бэнкмана-Фрида, Барбары Фрид. Она известна по сериалам «Дедвуд», «Большая маленькая ложь» и «Анатомия страсти».

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