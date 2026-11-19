Франция повысила уровень риска птичьего гриппа с умеренного до высокого на всей материковой территории страны. Соответствующий указ был опубликован в официальном журнале в четверг, а новые правила вступят в силу в пятницу, сообщает Anadolu Agency.

Наивысший уровень риска

Высокий уровень является наивысшим из трех, предусмотренных французскими правилами. Он предполагает усиление надзора и профилактических мер, направленных на ограничение распространения вируса среди домашней птицы.

Министерство сельского хозяйства Франции объяснило решение ростом числа случаев среди диких птиц в нескольких соседних странах, а также циркуляцией вируса вдоль миграционных маршрутов, пересекающих Францию.

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Вспышки среди домашней птицы

За последние недели во Франции также зафиксировали несколько вспышек заболевания. Их выявили в приусадебных хозяйствах в департаментах Жиронда и Приморская Сена, а также в департаменте Ланды — одном из основных районов производства уток.

В начале июня уровень риска снизили до низкого после зимней вспышки 2025–2026 годов. С осени 2023 года вакцинация обязательна для французских ферм, где содержат более 250 уток.

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