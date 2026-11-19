Francja podniosła poziom ryzyka ptasiej grypy z umiarkowanego do wysokiego na całym swoim terytorium kontynentalnym. Odpowiednie rozporządzenie opublikowano w czwartek w dzienniku urzędowym, a nowe zasady wejdą w życie w piątek, informuje Anadolu Agency.

Najwyższy poziom ryzyka

Wysoki poziom jest najwyższym z trzech przewidzianych przez francuskie przepisy. Oznacza wzmocnienie nadzoru i środków profilaktycznych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wśród drobiu.

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa wyjaśniło tę decyzję wzrostem liczby przypadków wśród dzikich ptaków w kilku sąsiednich krajach, a także krążeniem wirusa wzdłuż tras migracyjnych przebiegających przez Francję.

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Ogniska wśród drobiu

W ostatnich tygodniach we Francji odnotowano również kilka ognisk choroby. Wykryto je w gospodarstwach przydomowych w departamentach Żyronda i Seine-Maritime, a także w departamencie Landy — jednym z głównych obszarów produkcji kaczek.

Na początku czerwca poziom ryzyka obniżono do niskiego po zimowym ognisku z lat 2025–2026. Od jesieni 2023 roku szczepienia są obowiązkowe dla francuskich gospodarstw utrzymujących ponad 250 kaczek.

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