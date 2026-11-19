今天，11月19日，犯罪剧《利他主义者》将在Netflix平台首播，该剧剧情围绕一起与知名加密货币交易所相关的轰动性金融丑闻展开。 该剧由朱莉娅·加纳和安东尼·博伊尔领衔主演，制片人阵容中包括美国前总统夫妇巴拉克和米歇尔·奥巴马。

《利他主义者》的剧情简介

上线日期：2026年11月19日

平台：Netflix

类型：犯罪剧、传记惊悚片

主演：朱莉娅·加纳、安东尼·博伊尔、亚历克斯·洛瑟、卡兰·索尼、马特·莱夫、麦迪逊·胡、尤金·杨、冈田直美、保罗·莱泽、罗宾·韦格特。

该剧围绕萨姆·班克曼-弗里德于2019年创立的加密货币交易所FTX的迅猛崛起展开。 在短时间内，该公司就在加密货币市场大获成功，吸引了数十亿美元的投资，并与众多名人展开合作。与此同时，其创始人也跻身最著名的科技界亿万富翁之列。

班克曼-弗里德曾向所有人宣称，他致力于赚取巨额财富，以便日后将其用于慈善事业。这一理念也成为了剧集《利他主义者》名称的由来。然而，这位主角的言论也带来了相应的后果。 班克曼-弗里德和卡罗琳·艾利森的角色拥有独立的剧情线。他们不仅是商业伙伴，还曾有过一段恋情。





该剧还将展现2022年秋季发生的FTX公司崩盘事件。此外，剧中还将提及2023年的相关事件——当时陪审团裁定班克曼-弗里德犯有欺诈和共谋罪。 2024年，他被判处25年监禁。曾配合调查的卡罗琳·艾利森则被判处两年监禁。与此同时，剧集创作者还揭示了角色们的个人生活及恋爱关系。

主创团队与首播日期

美国前总统巴拉克·奥巴马及其夫人米歇尔·奥巴马加入了执行制片人团队。 该剧由他们的制片公司Higher Ground Productions参与制作，该公司此前曾与Netflix合作过电影《离开这个世界》以及多部纪录片项目。

《利他主义者》的剧集总监是格雷姆·摩尔和杰奎琳·戈伊特。 格雷姆·摩尔因参与电影《裁缝》的制作而闻名，并凭借电影《模仿游戏》的剧本荣获奥斯卡奖。 杰奎琳·戈伊特曾参与制作电视剧《被遗弃者》、《地下铁路》和《饮食国》。

电视剧《利他主义者》将于2026年11月19日在Netflix平台首播。第一季共八集，所有剧集将在首播当天同步上线。

《利他主义者》主要演员

朱莉娅·哈纳

美国女演员朱莉娅·加纳将饰演阿拉米达研究公司（Alameda Research）负责人、塞姆·班克曼-弗里德的合伙人卡罗琳·艾莉森。 她因在犯罪剧《奥扎克》中的表演而声名鹊起，并凭借该角色三度荣获艾美奖。

安东尼·博伊尔

英国演员安东尼·博伊尔将饰演加密货币交易所FTX的创始人萨姆·班克曼-弗里德。他因在电视剧《空中霸主》、《追捕》和《闭嘴》中的角色而闻名。 他还出演过Netflix历史剧《吉尼斯家族》。

亚历克斯·洛瑟

亚历克斯·洛瑟将饰演Alameda Research的联合负责人萨姆·特拉布科。他曾出演电影《世界末日》和电视剧《黑镜》。

卡兰·索尼

印裔美国演员卡兰·索尼将饰演FTX工程部门负责人尼沙德·辛格。他因在《死侍》系列中饰演多宾德一角而闻名。

马特·莱夫

美国喜剧演员马特·莱夫将饰演FTX数字市场负责人瑞安·萨拉梅。莱夫因脱口秀表演和喜剧项目而闻名。

尤金·杨

尤金·杨将饰演FTX联合创始人兼首席技术官加里·万。他曾出演电视剧《副总统》。

保罗·莱泽

美国演员兼喜剧演员保罗·莱泽将饰演萨姆·班克曼-弗里德的父亲乔·班克曼。他因出演电视剧《为你着迷》和《科明斯基方法》而闻名。

罗宾·韦格特

美国女演员罗宾·韦格特将饰演塞缪尔·班克曼-弗里德的母亲芭芭拉·弗里德。她因出演电视剧《死木》、《大小谎言》和《实习医生格蕾》而闻名。

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