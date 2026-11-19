亲王日的历史可追溯至19世纪，始于查理三世亲王统治时期。1857年，他决定将统治者的节日定在11月4日——即他的天界守护圣人圣查理的纪念日。 当时，这一日期被称为“君主节”，主要与亲王及其统治权相关。 与此同时，摩纳哥正作为现代国家蓬勃发展：确立了国家象征，建立了外交关系，并签署了国际条约。 因此，这一庆典逐渐不仅成为君主的个人节日，也成为了整个公国的重要盛事。

这一传统的独特之处在于，节日的日期取决于统治者的名字。每位新任亲王都可以选择一个与自己命名所依据的圣人相关的日子。 1889年查理三世去世后，王位由其子阿尔贝一世继承。1890年，新任亲王将庆祝活动改至11月15日——圣阿尔贝日。 下一任统治者路易二世出于实际考虑决定改变这一传统：圣路易日恰逢8月25日，当时许多居民和企业都处于休假期间。 因此，1922年，他选定了1月17日——圣安东尼·阿巴特日，这位圣人是其孙女安托瓦内特公主的守护圣人。

1949年雷尼埃三世亲王登基后，节日日期再次发生变动。起初他将节日定在4月11日，但随后又不得不重新调整日期。 1952年4月11日恰逢受难日，因此亲王将庆祝活动改至11月19日。 这一天对他而言意义非凡：正是1949年11月19日，他的登基典礼在此举行。此外，这一天也是纪念阿雷佐的列福者雷尼耶的日子。自那时起，这一日期便一直沿用至今。

阿尔贝二世亲王为何未更改日期

2005年，雷尼埃三世逝世后，其子阿尔贝二世继任亲王之位。按照古老的传统，他本可以将国庆日改至11月15日——即他的天界守护圣人圣阿尔贝的纪念日。 然而，新任统治者决定不这样做。他保留了11月19日这一日期，以表达对父亲及其长期统治的敬意。因此，这个最初与雷尼埃三世个人节日相关的日期，逐渐成为了王室世袭的象征。

这一决定也具有个人意义。雷尼埃三世从1949年至2005年，统治摩纳哥长达半个多世纪。在此期间，公国发生了巨大变化：经济、旅游业、基础设施和国际关系都得到了发展。 他的妻子是美国女演员格蕾丝·凯利，婚后成为格蕾丝王妃，也在该国的发展历程中发挥了重要作用。 因此，对许多摩纳哥居民而言，保留11月19日这一日期，不仅是为了纪念这位前统治者，更是为了铭记公国历史上这一重要篇章。

亲王日庆祝活动如何进行

庆祝活动通常在前一天就开始了。 11月18日晚，赫库勒斯港上空会燃放节日烟花，吸引居民和游客聚集在海滨长廊。市内举办音乐会和娱乐活动，港口则设有节日广场和游乐设施。 街道、建筑、商店和阳台都装饰着摩纳哥国旗。节日的主题色是红色和白色，因为这正是公国国旗上的颜色。

主要庆典活动于11月19日举行。 清晨，庆典以在摩纳哥圣母无原罪主教座堂举行的隆重弥撒拉开序幕。阿尔贝二世亲王、夏琳亲王妃、王室成员、政府官员、外交官及其他受邀嘉宾均出席了此次弥撒。 节日中的宗教环节历史悠久：早在第一代统治者时期，庆典就伴随着特别的教堂礼拜。时至今日，这仍是国庆日的重要组成部分。

礼拜结束后，活动焦点转向公爵宫。宫前广场上举行了由军队、亲王卫队、警察和消防队共同参与的盛大阅兵式。 仪式参与者向君主致敬，军乐队则负责提供音乐伴奏。市民和游客齐聚广场，一睹大公家族的风采，并加入庆祝活动。 阿尔贝二世及其家人经常会出现在宫殿的阳台上向公众露面。

庆典活动中的一个重要环节是颁发国家奖章和荣誉。亲王会表彰那些为摩纳哥的发展、文化、社会生活及其他领域作出重要贡献的人士。 在此场合颁发的奖项包括格里马尔迪勋章、圣卡洛勋章以及文化功绩奖章。此类仪式为公开感谢那些为公国做出贡献的人提供了机会。 庆祝日通常以音乐会、演出和隆重的晚间活动作为收尾，其中常有王室成员出席。

红色与白色——节日不可或缺的色彩

亲王日最引人注目的传统之一，便是用国旗色装点摩纳哥。红白两色的旗帜会出现在建筑外墙、阳台、窗户、政府机构以及商店橱窗上。 市政府和活动组织者鼓励居民参与这一传统。于是，公国在几天内便化身为一个几乎随处可见国色的空间。

摩纳哥国旗由两条相同的横条组成：上为红色，下为白色。这种设计于1881年查理三世统治期间被正式确立。 这些颜色与格里马尔迪王朝息息相关，该王朝已统治公国数个世纪之久。因此，在国庆节期间，国旗不仅是一种装饰，更是历史、国家主权以及属于摩纳哥社区的象征。

另一项传统是关怀长者及需要帮助的人。王室成员会参与慈善活动，探访社会福利机构，并向老年人提供援助。 特别是，与节日相关的活动包括向摩纳哥红十字会及公国年长居民赠送礼品套装。 这提醒人们，这个国庆日不仅关乎庆典和仪式，更关乎对人民的关怀。

关于亲王日的趣闻

最初，这个节日的日期并不固定。 它会根据摩纳哥的统治者而变化。这种惯例在几代亲王家族中一直延续。

该节日的名称有多种说法。 法语中称为La Fête du Prince——亲王节，也称Fête Nationale——“国庆节”。英语中则常使用Prince’s Day 这一 名称。

11月19日与两件大事密切相关。 这一天既是阿雷佐的列品真福雷尼埃的纪念日，也是雷尼埃三世于1949年登基的日期。

该节日具有国家法定节日的地位。 对于摩纳哥居民而言，这是官方的休息日，全国上下都会聚焦于庆祝活动和民族传统。

首次阅兵可追溯至19世纪。1871年，在教堂礼拜结束后，亲王卫队在宫殿前的广场上举行了盛大的游行。此后，军事仪式便成为该节日的主要组成部分之一。

2026年将如何庆祝亲王日

2026年的亲王日恰逢11月19日星期四。 庆祝活动将于11月18日拉开帷幕：当晚计划在埃尔库尔港上空燃放烟花。根据公布的日程安排，烟花表演将于20:10开始。 次日，即11月19日，公国将举行主要庆典活动——宗教仪式、有王室成员参加的典礼以及阅兵式。庆祝活动将持续一整天，整个城市将装饰着国旗和国家象征。

对摩纳哥而言，亲王日远不止是一场为君主举行的庆典。这是回顾国家历史、向格里马尔迪王朝致敬，并彰显亲王家族与国民之间纽带的契机。 这里融合了宗教仪式、军事典礼、慈善活动和城市庆典。 而悬挂在房屋上的红白旗帜提醒着人们：即便是面积不大的公国，也有着属于自己的历史、象征和传统，而其居民正致力于守护这一切。