Історія Дня князя почалася ще в XIX столітті, за правління князя Шарля III. У 1857 році він вирішив відзначати свято правителя 4 листопада — у день святого Карла, свого небесного покровителя. Тоді ця дата мала назву «Свято государя» і була пов’язана насамперед із князем та його владою. Водночас Монако саме розвивалося як сучасна держава: формувало власні державні символи, налагоджувало дипломатичні відносини та укладало міжнародні угоди. Тож урочистість поступово стала не лише особистим святом монарха, а й важливою подією для всього князівства.

Особливість цієї традиції полягала в тому, що дата свята залежала від імені правителя. Кожен новий князь міг обрати день, пов’язаний зі святим, на честь якого його назвали. Після смерті Шарля III у 1889 році престол перейшов до його сина Альбера I. У 1890 році новий князь переніс святкування на 15 листопада — день святого Альберта. Наступний правитель, Луї II, вирішив змінити традицію з практичних причин: день святого Луї припадав на 25 серпня, коли багато жителів і підприємств перебували у відпустках. Тому в 1922 році він обрав 17 січня — день святого Антонія Абата, покровителя його онуки, принцеси Антуанетти.

Нові зміни відбулися після сходження на престол князя Реньє III у 1949 році. Спочатку він призначив свято на 11 квітня, однак згодом дату знову довелося переглянути. У 1952 році 11 квітня припадало на Страсну п’ятницю, тому князь переніс урочистості на 19 листопада. Цей день мав для нього особливе значення: саме 19 листопада 1949 року відбулася церемонія його вступу на престол. Крім того, цього дня вшановують блаженного Реньє з Ареццо. Відтоді дата залишилася незмінною.

Чому князь Альбер II не став змінювати дату

У 2005 році після смерті Реньє III князівський престол посів його син Альбер II. За старою традицією він міг би перенести національне свято на 15 листопада — день святого Альберта, свого небесного покровителя. Однак новий правитель вирішив цього не робити. Він залишив 19 листопада на знак поваги до батька та його багаторічного правління. Так дата, яка спочатку була пов’язана з особистим святом Реньє III, стала символом спадкоємності князівської династії.

Це рішення мало й особистий сенс. Реньє III правив Монако понад пів століття — з 1949 до 2005 року. За цей час князівство суттєво змінилося: розвивалися економіка, туризм, інфраструктура та міжнародні зв’язки. Його дружиною була американська акторка Грейс Келлі, яка після одруження стала княгинею Грейс і також відіграла помітну роль у житті країни. Тому для багатьох жителів Монако збереження дати 19 листопада стало способом ушанувати не лише колишнього правителя, а й цілу важливу сторінку історії князівства.

Як проходить святкування Дня князя

Урочистості зазвичай починаються ще напередодні. Увечері 18 листопада над портом Еркюль влаштовують святковий феєрверк, який збирає на набережній жителів і туристів. У місті проходять концерти та розважальні заходи, а в порту працюють святкові майданчики й атракціони. Вулиці, будівлі, магазини та балкони прикрашають прапорами Монако. Головні кольори свята — червоний і білий, адже саме вони зображені на державному прапорі князівства.

Основні церемонії відбуваються 19 листопада. Ранок починається з урочистого богослужіння в кафедральному соборі Непорочного Зачаття в Монако. На нього приходять князь Альбер II, княгиня Шарлен, члени князівської родини, представники державної влади, дипломати та інші запрошені гості. Релігійна частина свята має давню історію: ще за перших правителів урочистості супроводжувалися спеціальною церковною службою. Сьогодні вона залишається важливою частиною національного дня.

Після богослужіння увага переміщується до Князівського палацу. На площі перед ним проходить урочистий парад за участю військових, князівської гвардії, поліції та пожежної служби. Учасники церемонії віддають почесті правителю, а музичний супровід забезпечують військові оркестри. Жителі та гості міста збираються на площі, щоб побачити князівську родину й долучитися до святкування. Часто Альбер II та його рідні з’являються перед публікою на балконі палацу.

Окрема частина програми — вручення державних нагород і відзнак. Князь відзначає людей, які зробили важливий внесок у розвиток Монако, культуру, суспільне життя та інші сфери. Серед нагород, які вручають з цієї нагоди, — орден Грімальді, орден Святого Карла та відзнаки за культурні заслуги. Такі церемонії дають змогу публічно подякувати тим, хто працює на благо князівства. Завершувати святковий день можуть концерти, вистави та урочисті вечірні заходи, зокрема за участю князівської родини.

Червоний і білий — кольори, без яких не обходиться свято

Одна з найпомітніших традицій Дня князя — прикрашати Монако державними кольорами. Червоні та білі прапори з’являються на фасадах будинків, балконах, вікнах, державних установах і вітринах магазинів. Міська влада та організатори заохочують жителів долучатися до цієї традиції. Так князівство на кілька днів перетворюється на простір, де національні кольори видно майже всюди.

Прапор Монако складається з двох однакових горизонтальних смуг: червоної зверху та білої знизу. Такий дизайн офіційно закріпили у 1881 році за правління Шарля III. Кольори пов’язують із династією Грімальді, яка править князівством уже багато століть. Тому під час національного свята прапор стає не просто прикрасою, а символом історії, державності та належності до спільноти Монако.

Ще одна традиція — увага до старших людей і тих, хто потребує підтримки. Представники князівської родини беруть участь у благодійних ініціативах, відвідують соціальні установи та передають допомогу людям похилого віку. Зокрема, серед заходів, пов’язаних зі святом, є передача подарункових наборів Червоному Хресту Монако та літнім жителям князівства. Це нагадує, що національне свято присвячене не лише урочистостям і церемоніям, а й турботі про людей.

Цікаві факти про День князя

Спочатку свято не мало фіксованої дати. Вона змінювалася залежно від того, хто правив Монако. Такий порядок зберігався протягом кількох поколінь князівської родини.

Назва свята має кілька варіантів. Французькою його називають La Fête du Prince — «Свято князя», а також Fête Nationale — «Національне свято». Англійською часто використовують назву Prince’s Day .

19 листопада пов’язане одразу з двома подіями. Це день пам’яті блаженного Реньє з Ареццо, а також дата вступу Реньє III на престол у 1949 році.

Свято має державний статус. Для жителів Монако це офіційний вихідний день, коли країна зосереджується на урочистих заходах і національних традиціях.

Перший військовий парад відбувся ще в XIX столітті. У 1871 році після церковної служби на площі перед палацом пройшла урочиста хода за участю князівської гвардії. Згодом військова церемонія стала однією з головних частин свята.

Як відзначатимуть День князя у 2026 році

У 2026 році День князя припадає на четвер, 19 листопада. Святкові заходи розпочинаються вже 18 листопада: на цей вечір запланований феєрверк над портом Еркюль. За оприлюдненою програмою, він має відбутися о 20:10. Наступного дня, 19 листопада, у князівстві проходитимуть основні урочистості — богослужіння, церемонії за участю князівської родини та парад. Святкова програма триватиме протягом дня, а місто буде прикрашене прапорами й національною символікою.

Для Монако День князя — це значно більше, ніж урочистість на честь монарха. Це можливість згадати історію держави, віддати шану династії Грімальді та показати зв’язок між князівською родиною і жителями країни. Тут поєднуються релігійні обряди, військові церемонії, благодійність і міські святкування. А червоно-білі прапори на будинках нагадують, що навіть у невеликого за площею князівства є власна історія, символи та традиції, які його жителі прагнуть зберігати.