克里姆林宫独裁者弗拉基米尔·普京将导演亚历山大·索库罗夫逐出了人权委员会（RPL）。2025年12月，这位电影人在委员会会议期间与克里姆林宫领导人发生了争论。

索库罗夫指出，由于俄罗斯高校的预算名额被参与对乌克兰战争人员的子女占据，导致这些名额数量减少。他还称，将持不同政见者贴上“外国代理人”标签是一种侮辱，并指出电影和文学领域存在审查制度。 此后，该导演被开除出电影发展委员会。

此前，以电影《俄罗斯方舟》、《金牛座》和《摩洛克》闻名的索库罗夫，曾参与给政治犯写信的晚会活动。 他还曾在法庭上声援因反战活动而遭迫害的艺术家亚历山德拉·斯科奇连科，并要求释放导演叶尼娅·伯科维奇和剧作家斯维特兰娜·佩特里丘克。

后两人因话剧《菲尼斯·雅斯尼·索科尔》被指控“为恐怖主义开脱”，被判处六年劳改。 该剧讲述了嫁给伊斯兰主义者并前往叙利亚的俄罗斯女性的故事，并获得了“金面具奖”。

在乌克兰全面战争的这些年里，这位导演的任何一部电影都没有在俄罗斯获得上映许可。 2026年4月，索库罗夫生活和工作的圣彼得堡各电影中心拒绝在其75岁生日之际举办其电影的大型回顾展。

除索库罗夫外，律师兼人权捍卫者弗拉基米尔·利亚霍夫斯基、《文学报》总编辑马克西姆·扎姆舍夫以及全俄患者联盟联席主席扬·弗拉索夫也被排除在人权委员会之外。

取而代之的是，电视主持人图塔·拉森（塔季扬娜·罗曼年科）、 全俄专业心理治疗联盟副主席安娜·达尼洛娃、圣亚历山大医院院长兼首席医师阿列克谢·扎罗夫，以及博奇科夫院士医学遗传学科学中心主任谢尔盖·库采夫。