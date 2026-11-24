波兰、匈牙利、斯洛伐克和捷克的总理，其中包括波兰政府首脑唐纳德·图斯克，致信欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩。他们建议允许希望这样做的欧盟成员国将ETS2——针对道路运输和建筑供暖中CO₂排放的新付费机制——的启动时间从2028年推迟至2030年。据RMF24报道。

四国的论据

总理们在信中援引了10月欧盟峰会的结论，根据这些结论，欧盟委员会应更新对实施ETS2后果的评估。各国政府首脑列出了他们认为应在新分析中考虑的八个领域，其中包括该体系对通胀、能源价格、公民生活成本以及欧洲企业竞争力的影响。

总理们警告称，新的收费可能意味着数百亿欧元的额外支出。他们认为，供暖和运输成本上涨将冲击家庭和企业，而ETS2可能被视为新的欧洲气候税。信中还指出，成本上升会削弱购买力以及公众对能够完成能源转型的信心。

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拍卖及其他国家的立场

四国还希望暂停原定于2027年1月举行的首批排放配额拍卖，直至该体系的未来得到明确。他们并非提议为整个欧盟推迟ETS2，而是要求考虑仅对希望推迟的成员国给予延期的可能性。

与此同时，丹麦、芬兰、德国、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典反对作出改变和进一步延期。它们在致欧盟气候事务专员沃普克·胡克斯特拉的信中表示，ETS2对欧洲能源安全很重要，因为该机制旨在减少对进口石油和天然气的依赖，并加快交通和供暖电气化。成员国计划于12月11日就排放交易体系改革达成一致立场。

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