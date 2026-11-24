Прем’єр-міністри Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії, серед яких глава польського уряду Дональд Туск, звернулися листом до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вони пропонують передбачити можливість перенести запуск ETS2 — нового механізму платежів за викиди CO₂ у дорожньому транспорті та опаленні будівель — з 2028 на 2030 рік для держав-членів ЄС, які цього захочуть. Про це повідомляє RMF24.

Аргументи чотирьох країн

У листі прем’єри посилаються на висновки жовтневого саміту ЄС, за якими Єврокомісія має оновити оцінку наслідків запровадження ETS2. Глави урядів назвали вісім сфер, які, на їхню думку, слід врахувати під час нового аналізу. Серед них — вплив системи на інфляцію, ціни на енергію, вартість життя громадян і конкурентоспроможність європейських компаній.

Прем’єри застерігають, що нові платежі можуть означати додаткові витрати на десятки мільярдів євро. На їхню думку, подорожчання опалення й транспорту вдарить по домогосподарствах і бізнесу, а ETS2 можуть сприймати як новий європейський кліматичний податок. У листі також сказано, що зростання витрат послаблює купівельну спроможність і довіру суспільства до можливості провести енергетичний перехід.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аукціони та позиція інших держав

Чотири країни також хочуть призупинити перші аукціони квот на викиди, заплановані на січень 2027 року, до з’ясування майбутнього системи. Вони не пропонують переносити ETS2 для всього Євросоюзу, а просять врахувати можливість відтермінування лише для держав-членів, які цього забажають.

Водночас Данія, Фінляндія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Швеція виступили проти змін і подальших відстрочок. У листі до єврокомісара з питань клімату Вопке Гукстри вони заявили, що ETS2 важлива для енергетичної безпеки Європи, оскільки має зменшити залежність від імпортних нафти й газу та пришвидшити електрифікацію транспорту й опалення. Держави-члени планують узгодити позицію щодо реформи системи торгівлі викидами 11 грудня.

Читай нас у