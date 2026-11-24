Premierzy Polski, Węgier, Słowacji i Czech, w tym szef polskiego rządu Donald Tusk, zwrócili się listownie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Proponują przewidzenie możliwości przesunięcia uruchomienia ETS2 — nowego mechanizmu opłat za emisje CO₂ w transporcie drogowym i ogrzewaniu budynków — z 2028 na 2030 rok dla państw członkowskich UE, które tego zechcą. Poinformował o tym RMF24.

Argumenty czterech krajów

W liście premierzy powołują się na wnioski z październikowego szczytu UE, zgodnie z którymi Komisja Europejska ma zaktualizować ocenę skutków wprowadzenia ETS2. Szefowie rządów wskazali osiem obszarów, które ich zdaniem należy uwzględnić w nowej analizie. Wśród nich są wpływ systemu na inflację, ceny energii, koszty życia obywateli oraz konkurencyjność europejskich firm.

Premierzy ostrzegają, że nowe opłaty mogą oznaczać dodatkowe koszty sięgające dziesiątek miliardów euro. Ich zdaniem wzrost kosztów ogrzewania i transportu uderzy w gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa, a ETS2 może być postrzegany jako nowy europejski podatek klimatyczny. W liście napisano również, że wzrost kosztów osłabia siłę nabywczą i zaufanie społeczne do możliwości przeprowadzenia transformacji energetycznej.

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Aukcje i stanowisko innych państw

Cztery kraje chcą również zawiesić pierwsze aukcje uprawnień do emisji, zaplanowane na styczeń 2027 roku, do czasu wyjaśnienia przyszłości systemu. Nie proponują przesunięcia ETS2 dla całej Unii Europejskiej, lecz proszą o uwzględnienie możliwości odroczenia wyłącznie dla państw członkowskich, które tego zechcą.

Jednocześnie Dania, Finlandia, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania i Szwecja sprzeciwiły się zmianom i dalszym odroczeniom. W liście do komisarza europejskiego ds. klimatu Wopkego Hoekstry oświadczyły, że ETS2 jest ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, ponieważ ma zmniejszyć zależność od importowanej ropy i gazu oraz przyspieszyć elektryfikację transportu i ogrzewania. Państwa członkowskie planują uzgodnić stanowisko w sprawie reformy systemu handlu emisjami 11 grudnia.

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