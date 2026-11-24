Премьер-министры Польши, Венгрии, Словакии и Чехии, в том числе глава польского правительства Дональд Туск, направили письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Они предлагают предусмотреть возможность переноса запуска ETS2 — нового механизма платежей за выбросы CO₂ в автомобильном транспорте и отоплении зданий — с 2028 на 2030 год для государств — членов ЕС, которые этого пожелают. Об этом сообщает RMF24.

Аргументы четырех стран

В письме премьеры ссылаются на выводы октябрьского саммита ЕС, согласно которым Еврокомиссия должна обновить оценку последствий введения ETS2. Главы правительств назвали восемь сфер, которые, по их мнению, следует учесть в новом анализе. Среди них — влияние системы на инфляцию, цены на энергию, стоимость жизни граждан и конкурентоспособность европейских компаний.

Премьеры предупреждают, что новые платежи могут означать дополнительные расходы на десятки миллиардов евро. По их мнению, подорожание отопления и транспорта ударит по домохозяйствам и бизнесу, а ETS2 могут воспринимать как новый европейский климатический налог. В письме также говорится, что рост расходов ослабляет покупательную способность и доверие общества к возможности провести энергетический переход.

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Аукционы и позиция других государств

Четыре страны также хотят приостановить первые аукционы квот на выбросы, запланированные на январь 2027 года, до выяснения будущего системы. Они не предлагают переносить ETS2 для всего Европейского союза, а просят учесть возможность отсрочки только для государств-членов, которые этого захотят.

В то же время Дания, Финляндия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция выступили против изменений и дальнейших отсрочек. В письме еврокомиссару по вопросам климата Вопке Хукстре они заявили, что ETS2 важна для энергетической безопасности Европы, поскольку должна сократить зависимость от импортируемых нефти и газа и ускорить электрификацию транспорта и отопления. Государства-члены планируют согласовать позицию по реформе системы торговли выбросами 11 декабря.

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