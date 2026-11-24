Кремлевский диктатор Владимир Путин исключил режиссёра Александра Сокурова из состава Совета по правам человека (СПЧ). В декабре 2025 года кинематографист вступил в дискуссию с главой Кремля во время заседания совета.

Сокуров обратил внимание на сокращение количества бюджетных мест в российских вузах из-за того, что их занимают дети участников войны против Украины. Также он назвал унижением объявление несогласных с властью людей «иноагентами» и заявил о цензуре в кино и литературе. После этого режиссёра исключили из Совета по развитию кинематографии.

Ранее Сокуров, известный по фильмам «Русский ковчег», «Телец» и «Молох», участвовал в вечерах написания писем политзаключенным. Он также поддерживал в судах художницу Александру Скочиленко, которую преследовали из-за антивоенных акций, и требовал освободить режиссёра Женю Беркович и драматургиню Светлану Петрийчук.

Последних приговорили к шести годам колонии по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о россиянках, которые вышли замуж за исламистов и уехали в Сирию, и получила премию «Золотая маска».

За годы полномасштабной войны в Украине ни один фильм режиссёра не получил прокатного свидетельства в России. В апреле 2026 года киноцентры Санкт-Петербурга, где Сокуров живёт и работает, отказались проводить масштабную ретроспективу его фильмов по случаю 75-летия художника.

Помимо Сокурова, из состава Совета по правам человека исключили адвоката и правозащитника Владимира Ряховского, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева и сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.

Вместо них новыми членами совета стали телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко), вице-президент Всероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова, директор и главный врач больницы святителя Алексея Алексей Заров, а также директор Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова Сергей Куцев.