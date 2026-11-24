Kremlowski dyktator Władimir Putin wykluczył reżysera Aleksandra Sokurowa ze składu Rady Praw Człowieka (RPC). W grudniu 2025 roku filmowiec wdał się w dyskusję z szefem Kremla podczas posiedzenia rady.

Sokurow zwrócił uwagę na zmniejszenie liczby miejsc finansowanych z budżetu w rosyjskich uczelniach wyższych z powodu tego, że zajmują je dzieci uczestników wojny przeciwko Ukrainie. Nazwał również upokorzeniem ogłaszanie osób nie zgadzających się z władzą „zagranicznymi agentami” i poinformował o cenzurze w kinie i literaturze. W rezultacie reżyser został wykluczony z Rady ds. Rozwoju Kinematografii.

Wcześniej Sokurow, znany z filmów „Rosyjska arka”, „Teleć” i „Moloch”, brał udział w wieczorkach pisania listów do więźniów politycznych. Wspierał również w sądach artystkę Aleksandrę Skochilenko, prześladowaną za akcje antywojenne, oraz domagał się uwolnienia reżyserki Żeni Berkowicz i dramatopisarki Swiatłany Pietrijczuk.

Te ostatnie zostały skazane na sześć lat kolonii za „usprawiedliwianie terroryzmu” w związku ze spektaklem „Finist Jasny Sokół”. Spektakl opowiada o Rosjankach, które poślubiły islamistów i wyjechały do Syrii, i otrzymał nagrodę „Złota Maska”.

Przez lata wojny na pełną skalę na Ukrainie żaden film reżysera nie otrzymał zezwolenia na dystrybucję w Rosji. W kwietniu 2026 roku ośrodki filmowe w Sankt Petersburgu, gdzie Sokurow mieszka i pracuje, odmówiły zorganizowania szeroko zakrojonej retrospektywy jego filmów z okazji 75. rocznicy urodzin artysty.

Oprócz Sokurowa z Rady Praw Człowieka wykluczono adwokata i obrońcę praw człowieka Władimira Riachowskiego, redaktora naczelnego „Gazety Literackiej” Maksima Zamszewa oraz współprzewodniczącego Ogólnorosyjskiego Związku Pacjentów Jana Własowa.

Natomiast nowymi członkami rady zostali: prezenterka telewizyjna Tutta Larsen (Tatiana Romanenko), wiceprezes Ogólnorosyjskiej Profesjonalnej Ligi Psychoterapeutycznej Anna Danilowa, dyrektor i ordynator szpitala św. Aleksieja Aleksiej Zarow, a także dyrektor Centrum Naukowo-Medycznego im. akademika Boczkowa Siergiej Kutcow.