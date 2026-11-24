Кремлівський диктатор Володимир Путін виключив режисера Олександра Сокурова зі складу Ради з прав людини (РПЛ). У грудні 2025 року кінематографіст вступив у дискусію з главою Кремля під час засідання ради.

Сокуров звернув увагу на скорочення кількості бюджетних місць у російських вишах через те, що їх займають діти учасників війни проти України. Також він назвав приниженням оголошення незгодних із владою людей «іноагентами» та заявив про цензуру в кіно й літературі. Після цього режисера виключили з Ради з розвитку кінематографії.

Раніше Сокуров, відомий за фільмами «Російський ковчег», «Телець» і «Молох», брав участь у вечорах написання листів політв'язням. Він також підтримував у судах художницю Олександру Скочиленко, яку переслідували через антивоєнні акції, та вимагав звільнити режисерку Женю Беркович і драматургиню Світлану Петрійчук.

Останніх засудили до шести років колонії за звинуваченням в «виправданні тероризму» через виставу «Фініст Ясний Сокіл». Постановка розповідає про росіянок, які вийшли заміж за ісламістів і виїхали до Сирії, та отримала премію «Золота маска».

За роки повномасштабної війни в Україні жоден фільм режисера не отримав прокатного посвідчення в Росії. У квітні 2026 року кіноцентри Санкт-Петербурга, де Сокуров живе та працює, відмовилися проводити масштабну ретроспективу його фільмів з нагоди 75-річчя митця.

Окрім Сокурова, зі складу Ради з прав людини виключили адвоката й правозахисника Володимира Ряховського, головного редактора «Літературної газети» Максима Замшева та співголову Всеросійського союзу пацієнтів Яна Власова.

Натомість новими членами ради стали телеведуча Тутта Ларсен (Тетяна Романенко), віцепрезидентка Загальноросійської професійної психотерапевтичної ліги Анна Данілова, директор і головний лікар лікарні святителя Олексія Олексій Заров, а також директор Медико-генетичного наукового центру імені академіка Бочкова Сергій Куцев.