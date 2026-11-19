Komisja Europejska stała się celem cyberataku, który mógł narazić na szwank znaczną ilość danych osobowych. Informuje o tym Cyprus Mail, powołując się na Politico.

Według publikacji Komisja Europejska uważa, że udało jej się opanować większość ataku. Jednocześnie pełna skala możliwych konsekwencji i potencjalnych szkód pozostaje na razie niejasna.

Za atakowany cel obrano niektóre systemy

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier powiedział Politico, że instytucja podjęła niezbędne działania w odpowiedzi na wykrytą kampanię cybernetyczną. Jak zaznaczył, celem ataku były niektóre systemy Komisji Europejskiej.

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„Komisja Europejska podjęła niezbędne działania w odpowiedzi na wykrytą kampanię cybernetyczną” — powiedział Regnier.

Użytkownicy zostali poinformowani

Rzecznik zaznaczył również, że Komisja, zgodnie ze swoją standardową praktyką, poinformowała osoby, których dotyczy incydent. W dostępnych informacjach nie sprecyzowano, które dokładnie systemy zostały zaatakowane ani ile danych osobowych mogło zostać naruszonych.

Komisja Europejska nie udzieliła natychmiastowej odpowiedzi na prośbę o komentarz w czwartek rano.

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