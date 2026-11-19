Европейская комиссия стала целью кибератаки, которая могла поставить под угрозу значительный объем персональных данных. Об этом со ссылкой на Politico сообщает Cyprus Mail.

По информации издания, Еврокомиссия считает, что ей удалось локализовать большую часть атаки. В то же время полный масштаб возможных последствий и потенциального ущерба пока остается неясным.

Атакованы отдельные системы

Представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил Politico, что в ответ на выявленную киберкампанию институция приняла необходимые меры. По его словам, целями атаки стали отдельные системы Еврокомиссии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

«Европейская комиссия приняла необходимые меры в ответ на выявленную киберкампанию», — сказал Ренье.

Пользователей проинформировали

Представитель также отметил, что Комиссия, в соответствии со своей стандартной практикой, проинформировала лиц, которых касается инцидент. В доступной информации не уточняется, какие именно системы были атакованы и какой объем персональных данных мог быть скомпрометирован.

Европейская комиссия не предоставила немедленного ответа на запрос о комментарии в четверг утром.

Читай нас в