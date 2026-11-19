Європейська комісія стала ціллю кібератаки, яка могла поставити під загрозу значний обсяг персональних даних. Про це з посиланням на Politico повідомляє Cyprus Mail.

За інформацією видання, Єврокомісія вважає, що їй вдалося локалізувати більшу частину атаки. Водночас повний масштаб можливих наслідків і потенційної шкоди наразі залишається незрозумілим.

Атакували окремі системи

Речник Європейської комісії Томас Реньє заявив Politico, що у відповідь на виявлену кіберкампанію інституція вжила необхідних заходів. За його словами, цілями атаки стали окремі системи Єврокомісії.

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«Європейська комісія вжила необхідних заходів у відповідь на виявлену кіберкампанію», — сказав Реньє.

Користувачів поінформували

Речник також зазначив, що Комісія, відповідно до своєї стандартної практики, поінформувала осіб, яких стосується інцидент. У доступній інформації не уточнюється, які саме системи були атаковані та скільки персональних даних могло бути скомпрометовано.

Європейська комісія не надала негайної відповіді на запит про коментар у четвер вранці.

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