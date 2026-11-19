Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 260 млн фунтов стерлингов. В него войдут более 1000 дальнобойных ударных беспилотников, часть которых способна преодолевать расстояние свыше 1000 км и поражать цели, в частности военные объекты в глубоком тылу противника.

Новую помощь должен представить британский премьер-министр Энди Бернем во время встречи «Коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

Дроны для нанесения ударов по военным объектам в глубоком тылу.

Как уточнили в британском правительстве, Украина получит ударные беспилотники, способные нести тяжелые боевые части и уничтожать цели одним попаданием.

Речь идет, в частности, о возможности поражения предприятий российского военно-промышленного комплекса и других законных военных целей вдали от линии боевого столкновения.

Помимо ударных дронов, Великобритания изготовит и передаст Украине морские, разведывательные и логистические беспилотники.

Последние предназначены для доставки необходимых грузов на передовую, в частности крови и холодильного оборудования для хранения медицинских препаратов.

Более 80% средств нового пакета планируется потратить в Великобритании, в частности на заказы для малого и среднего бизнеса в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии.

Великобритания уже поставляет Украине дополнительные ракеты для ПВО

В британском правительстве также сообщили, что после октябрьского визита президента Владимира Зеленского в Лондон начались поставки дополнительных многоцелевых ракет LMM.

Их используют, в частности, для противодействия реактивным беспилотникам, которыми Россия атакует украинские города и инфраструктуру.

По оценкам британской стороны, благодаря этим поставкам и поддержке других партнеров Украина в настоящее время сбивает около 70% реактивных дронов, тогда как в начале сентября этот показатель составлял примерно 30%.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем подчеркнул, что российские удары по энергетической инфраструктуре не заставят союзников отказаться от поддержки Украины.

«Оставляя миллионы украинцев без тепла в мороз, Путин не выиграет эту войну. Это только укрепит нашу решимость поддерживать Украину», — заявил он.

Британские компании получат доступ к украинским военным технологиям

Кроме того, британское правительство объявило, что 12 оборонных компаний Великобритании получили доступ к украинской платформе Avengers AI Labs.

Это стало результатом договоренности между лидерами двух стран, достигнутой в августе.

Платформа использует реальные данные с поля боя, собранные тысячами дневных камер и инфракрасных датчиков, для обучения моделей искусственного интеллекта.

На участие в программе претендовали 92 компании. По итогам отбора доступ к данным получили 12 британских оборонных предприятий.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.



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