英国宣布向乌克兰提供一笔总额为2.6亿英镑的新一轮军事援助。 该援助包将包括1000多架远程打击无人机，其中部分机型能够飞行超过1000公里，并打击目标，特别是位于敌方后方深处的军事设施。

英国首相安迪·伯纳姆将于11月19日在柏林举行的“自愿者联盟”会议上宣布这一新援助计划。

用于打击敌方后方深处军事设施的无人机。

据英国政府进一步说明，乌克兰将获得能够搭载重型弹药并一击摧毁目标的攻击型无人机。

具体而言，这将有助于打击远离交战线的俄罗斯军工企业及其他合法军事目标。

除攻击型无人机外，英国还将制造并向乌克兰移交海上、侦察及后勤无人机。

后者旨在向前线运送必需物资，特别是血液和用于储存药品的冷藏设备。

新援助方案中超过80%的资金计划在英国境内使用，特别是用于向威尔士、北爱尔兰和苏格兰的中小企业下达订单。

英国已向乌克兰提供额外的防空导弹

英国政府还表示，在总统沃洛迪米尔·泽连斯基10月访问伦敦后，已开始向乌克兰提供额外的LMM多用途导弹。

这些导弹主要用于对抗俄罗斯用于袭击乌克兰城市和基础设施的喷气式无人机。

据英方评估，得益于这些军援以及其他合作伙伴的支持，乌克兰目前击落了约70%的喷气式无人机，而9月初这一比例仅为约30%。

英国首相安迪·伯纳姆强调，俄罗斯对能源基础设施的打击不会迫使盟友放弃对乌克兰的支持。

“让数百万乌克兰人在严寒中无暖可取，普京不会赢得这场战争。这只会进一步坚定我们支持乌克兰的决心，”他表示。

英国企业将获得乌克兰军事技术的使用权

此外，英国政府宣布，英国12家国防企业已获得乌克兰“复仇者”人工智能实验室（Avengers AI Labs）平台的访问权限。

这是两国领导人于8月达成的协议的结果。

该平台利用由数千台日间摄像头和红外传感器收集的真实战场数据，对人工智能模型进行训练。

共有92家企业申请参与该项目。经筛选，最终有12家英国国防企业获得了数据访问权限。

英国政府在新闻稿中披露了这一消息。



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面对俄罗斯可能发动新一轮袭击的威胁，立陶宛将向乌克兰提供必要的能源设备——泽连斯基

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