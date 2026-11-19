欧盟已禁止俄罗斯公民和组织参与欧洲伊拉斯谟+（Erasmus+）教育项目。该限制同样适用于未持有乌克兰护照的乌克兰被占领土居民。

2027年该计划的指南中明确了这一点。

根据新规定，所有俄罗斯居民，无论其国籍如何，均不得参与伊拉斯谟+计划。

该限制同样适用于居住在乌克兰临时被占领土且未持有乌克兰护照的人员。

因此，特别是来自顿涅茨克州被占领地区以及被俄罗斯吞并的克里米亚地区的学生，如果没有乌克兰证件，将无法申请参与该计划。

此外，俄罗斯居民还被禁止在伊拉斯谟世界联合硕士（Erasmus Mundus Joint Master）项目框架内获得硕士奖学金。

伊拉斯谟+（Erasmus+）是一项欧洲教育计划，旨在为来自不同国家的学生提供在多所大学学习的机会，并获得欧洲高校与合作高校联合颁发的学位证书。

此前，该计划曾是俄罗斯学生和教师获得奖学金赴欧洲大学深造的为数不多的途径之一。

2014年至2022年期间，约有1.32万名俄罗斯人参与了伊拉斯谟+项目。

记者亚历山大·普柳舍夫对新规定予以关注。

此前，加拿大总理马克·卡尼表示，俄罗斯和白俄罗斯的冰球运动员将不会参加在阿尔伯塔省举行的世界青年冰球锦标赛。该赛事定于12月底至1月初举行。

印度果阿邦当局正在对违反签证规定的外国人展开突击检查。

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