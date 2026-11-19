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Європейський Союз заборонив громадянам і організаціям Росії брати участь у європейській освітній програмі Erasmus+. Обмеження також поширюються на жителів окупованих територій України, які не мають українського паспорта.

Про це свідчить посібник програми на 2027 рік.

Згідно з новими правилами, участь у програмі Erasmus+ буде недоступна всім жителям Росії незалежно від їхнього громадянства.

Обмеження також охоплюють людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та не мають українського паспорта.

Таким чином, претендувати на участь у програмі не зможуть, зокрема, студенти з окупованих районів Донецької області та анексованого Росією Криму, якщо вони не мають українських документів.

Окремо жителям Росії заборонили отримувати магістерські стипендії в межах програми Erasmus Mundus Joint Master.

Erasmus+ – це європейська освітня програма, яка дає студентам із різних країн можливість навчатися в кількох університетах і здобувати спільний диплом європейського та партнерського закладів вищої освіти.

Раніше програма була одним із небагатьох способів для студентів і викладачів із Росії отримати стипендію для навчання в університетах Європи.

За період із 2014-го до 2022 року в Erasmus+ взяли участь близько 13,2 тисячі осіб із Росії.

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