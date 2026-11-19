Президент Китаю Сі Цзіньпін 19 листопада 2026 року в китайському Шеньчжені провів тристоронні переговори з президентом США Дональдом Трампом і президентом держави-агресора Росії Володимиром Путіним. Сі заявив, що взаємодія Китаю, США та Росії є не вибором, а необхідністю, повідомляє Anadolu Agency.

Перша особиста зустріч

Китайський лідер назвав переговори першою особистою зустріччю керівників трьох держав і зазначив, що вона має проривне значення. За його словами, великі країни мають особливу відповідальність у світі.

Сі закликав Китай, США та Росію подавати приклад у спільному реагуванні на глобальні виклики, а також у підтриманні миру й стабільності. Він заявив, що мир між великими державами забезпечує стабільність у світі, тоді як їхнє суперництво веде до хаосу.

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Модель відносин великих держав

За словами Сі, Китай прагне розвивати модель відносин між великими державами, засновану на мирному співіснуванні, загальній стабільності та збалансованому розвитку. Він також сказав, що така модель має бути корисною для всіх сторін і світу загалом.

Сі згадав, що понад 80 років тому Китай, Росія та США, яких він назвав ключовими антифашистськими силами, воювали разом і здобули перемогу. За його словами, ця перемога принесла світові мир і спокій.

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