Prezydent Chin Xi Jinping 19 listopada 2026 roku w chińskim Shenzhen odbył trójstronne rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem. Xi oświadczył, że współdziałanie Chin, USA i Rosji nie jest wyborem, lecz koniecznością, podaje Anadolu Agency.

Pierwsze osobiste spotkanie

Chiński przywódca nazwał rozmowy pierwszym osobistym spotkaniem przywódców trzech państw i zaznaczył, że ma ono przełomowe znaczenie. Według niego wielkie państwa ponoszą szczególną odpowiedzialność na świecie.

Xi wezwał Chiny, USA i Rosję do dawania przykładu we wspólnym reagowaniu na globalne wyzwania, a także w utrzymywaniu pokoju i stabilności. Oświadczył, że pokój między wielkimi mocarstwami zapewnia stabilność na świecie, podczas gdy ich rywalizacja prowadzi do chaosu.

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Model relacji między wielkimi państwami

Według Xi Chiny dążą do rozwijania modelu relacji między wielkimi państwami, opartego na pokojowym współistnieniu, wspólnej stabilności i zrównoważonym rozwoju. Powiedział również, że taki model powinien przynosić korzyści wszystkim stronom i całemu światu.

Xi wspomniał, że ponad 80 lat temu Chiny, Rosja i USA, które nazwał kluczowymi siłami antyfaszystowskimi, walczyły razem i odniosły zwycięstwo. Według niego to zwycięstwo przyniosło światu pokój i spokój.

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