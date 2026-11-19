Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне провел трехсторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным. Си заявил, что взаимодействие Китая, США и России является не выбором, а необходимостью, сообщает Anadolu Agency.

Первая личная встреча

Китайский лидер назвал переговоры первой личной встречей руководителей трех государств и отметил, что она имеет прорывное значение. По его словам, крупные страны несут особую ответственность в мире.

Си призвал Китай, США и Россию подавать пример в совместном реагировании на глобальные вызовы, а также в поддержании мира и стабильности. Он заявил, что мир между крупными державами обеспечивает стабильность в мире, тогда как их соперничество ведет к хаосу.

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Модель отношений между крупными государствами

По словам Си, Китай стремится развивать модель отношений между крупными государствами, основанную на мирном сосуществовании, общей стабильности и сбалансированном развитии. Он также сказал, что такая модель должна быть полезной для всех сторон и мира в целом.

Си упомянул, что более 80 лет назад Китай, Россия и США, которых он назвал ключевыми антифашистскими силами, воевали вместе и одержали победу. По его словам, эта победа принесла миру мир и спокойствие.

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