Европейский Союз запретил гражданам и организациям России участвовать в европейской образовательной программе Erasmus+. Ограничения также распространяются на жителей оккупированных территорий Украины, не имеющих украинского паспорта.

Об этом свидетельствует руководство по программе на 2027 год.

Согласно новым правилам, участие в программе Erasmus+ будет недоступно всем жителям России независимо от их гражданства.

Ограничения также распространяются на людей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и не имеющих украинского паспорта.

Таким образом, претендовать на участие в программе не смогут, в частности, студенты из оккупированных районов Донецкой области и аннексированного Россией Крыма, если у них нет украинских документов.

Кроме того, жителям России запретили получать магистерские стипендии в рамках программы Erasmus Mundus Joint Master.

Erasmus+ — это европейская образовательная программа, которая дает студентам из разных стран возможность учиться в нескольких университетах и получать совместный диплом европейского и партнерского высших учебных заведений.

Ранее программа была одним из немногих способов для студентов и преподавателей из России получить стипендию для обучения в университетах Европы.

За период с 2014 по 2022 год в программе Erasmus+ приняли участие около 13,2 тысячи человек из России.

На новые правила обратил внимание журналист Александр Плющев.

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