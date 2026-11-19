Unia Europejska zakazała obywatelom i organizacjom z Rosji udziału w europejskim programie edukacyjnym Erasmus+. Ograniczenia dotyczą również mieszkańców okupowanych terytoriów Ukrainy, którzy nie posiadają ukraińskiego paszportu.

Wskazuje na to przewodnik po programie na rok 2027.

Zgodnie z nowymi zasadami udział w programie Erasmus+ będzie niedostępny dla wszystkich mieszkańców Rosji, niezależnie od ich obywatelstwa.

Ograniczenia obejmują również osoby mieszkające na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, które nie posiadają ukraińskiego paszportu.

W związku z tym o udział w programie nie będą mogli ubiegać się w szczególności studenci z okupowanych rejonów obwodu donieckiego oraz z anektowanego przez Rosję Krymu, jeśli nie posiadają ukraińskich dokumentów.

Osobno mieszkańcom Rosji zabroniono otrzymywania stypendiów magisterskich w ramach programu Erasmus Mundus Joint Master.

Erasmus+ to europejski program edukacyjny, który daje studentom z różnych krajów możliwość studiowania na kilku uniwersytetach i uzyskania wspólnego dyplomu europejskiej uczelni oraz uczelni partnerskiej.

Wcześniej program ten był jednym z nielicznych sposobów dla studentów i wykładowców z Rosji na uzyskanie stypendium na studia na europejskich uniwersytetach.

W latach 2014–2022 w programie Erasmus+ wzięło udział około 13,2 tysiąca osób z Rosji.

Na nowe zasady zwrócił uwagę dziennikarz Aleksander Pliuszczew.

Wcześniej premier Kanady Mark Carney oświadczył, że rosyjscy i białoruscy hokeiści nie wezmą udziału w młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Albercie. Turniej ma się odbyć pod koniec grudnia i na początku stycznia.

Władze indyjskiego stanu Goa przeprowadzają kontrole wobec cudzoziemców naruszających przepisy wizowe.

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