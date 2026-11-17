Ралі «Дакар» 2027 року стартує в Португалії 9 січня, а дворазовий чемпіон світу Формули-1 Фернандо Алонсо очолить дебютну участь команди Aston Martin у цих перегонах. У змаганнях він виступатиме за британську команду, повідомляє BBC Sport.

Другий старт Алонсо на Дакарі

Для 45-річного іспанця це буде друга участь у ралі-рейді «Дакар». У 2020 році Алонсо виступав за Toyota та фінішував 13-м.

Штурманом Алонсо в автомобілі Aston Martin Dreadnought стане Марк Кома. Він уже був штурманом іспанця на «Дакарі» 2020 року, а також п’ять разів перемагав у цих перегонах у мотоциклетному заліку.

Алонсо заявив, що ретельно обміркував участь у «Дакарі» після рішення продовжити виступи у Формулі-1 за Aston Martin. За його словами, Формула-1 залишається пріоритетом, однак він хоче повністю прийняти цей виклик.

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Склад команди та маршрут

Ще два автомобілі Aston Martin поведуть дев’ятиразовий чемпіон світу з ралі Себастьєн Льоб із Франції та чинний чемпіон світу з ралі-рейдів Лукас Мораес із Бразилії. Автомобілі для «Дакару» готуватиме компанія Prodrive.

Це буде перша участь Aston Martin у знаменитому ралі-рейді. Команда змагатиметься з більш досвідченими учасниками, зокрема Toyota та KTM.

Після 12 етапів «Дакар» завершиться 23 січня в Марокко. BBC також зазначає, що Алонсо може виступити на автомобілі Valkyrie в перегонах «24 години Ле-Мана» у 2027 році, якщо це дозволятимуть його зобов’язання у Формулі-1. Раніше він перемагав у Ле-Мані з Toyota у 2018 та 2019 роках.

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