Rajd Dakar 2027 rozpocznie się w Portugalii 9 stycznia, a dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso poprowadzi debiutancki występ zespołu Aston Martin w tych zawodach. Hiszpan będzie startował w brytyjskim zespole, informuje BBC Sport.

Drugi start Alonso w Dakarze

Dla 45-letniego Hiszpana będzie to drugi udział w Rajdzie Dakar. W 2020 roku Alonso startował dla Toyoty i zajął 13. miejsce.

Pilotem Alonso w samochodzie Aston Martin Dreadnought będzie Marc Coma. Był już pilotem Hiszpana podczas Dakaru w 2020 roku, a także pięć razy zwyciężał w tych zawodach w klasyfikacji motocykli.

Alonso powiedział, że dokładnie rozważył udział w Dakarze po podjęciu decyzji o kontynuowaniu startów w Formule 1 dla Aston Martina. Jak zaznaczył, Formuła 1 pozostaje priorytetem, ale chce w pełni podjąć to wyzwanie.

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Skład zespołu i trasa

Pozostałe dwa samochody Aston Martin poprowadzą dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sébastien Loeb z Francji oraz aktualny mistrz świata w rajdach terenowych Lucas Moraes z Brazylii. Samochody na Dakar przygotuje firma Prodrive.

Będzie to pierwszy udział Aston Martina w słynnym rajdzie terenowym. Zespół będzie rywalizował z bardziej doświadczonymi uczestnikami, w tym z Toyotą i KTM.

Po 12 etapach Dakar zakończy się 23 stycznia w Maroku. BBC zaznacza również, że Alonso może wystąpić samochodem Valkyrie w wyścigu 24 godziny Le Mans w 2027 roku, jeśli pozwolą na to jego zobowiązania w Formule 1. Wcześniej zwyciężał w Le Mans z Toyotą w 2018 i 2019 roku.

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