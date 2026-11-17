Ралли «Дакар» 2027 года стартует в Португалии 9 января, а двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо возглавит дебютное участие команды Aston Martin в этих гонках. В соревнованиях он будет выступать за британскую команду, сообщает BBC Sport.

Второй старт Алонсо на «Дакаре»

Для 45-летнего испанца это будет второе участие в ралли-рейде «Дакар». В 2020 году Алонсо выступал за Toyota и финишировал 13-м.

Штурманом Алонсо в автомобиле Aston Martin Dreadnought станет Марк Кома. Он уже был штурманом испанца на «Дакаре» в 2020 году, а также пять раз побеждал в этих гонках в мотоциклетном зачете.

Алонсо заявил, что тщательно обдумал участие в «Дакаре» после решения продолжить выступления в Формуле-1 за Aston Martin. По его словам, Формула-1 остается приоритетом, однако он хочет полностью принять этот вызов.

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Состав команды и маршрут

Еще два автомобиля Aston Martin поведут девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб из Франции и действующий чемпион мира по ралли-рейдам Лукас Мораес из Бразилии. Автомобили для «Дакара» будет готовить компания Prodrive.

Это будет первое участие Aston Martin в знаменитом ралли-рейде. Команда будет соревноваться с более опытными участниками, в частности Toyota и KTM.

После 12 этапов «Дакар» завершится 23 января в Марокко. BBC также отмечает, что Алонсо может выступить на автомобиле Valkyrie в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2027 году, если это позволят его обязательства в Формуле-1. Ранее он побеждал в Ле-Мане с Toyota в 2018 и 2019 годах.

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