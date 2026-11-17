2027年达喀尔拉力赛将于1月9日在葡萄牙开赛，两届一级方程式世界冠军费尔南多·阿隆索将领衔阿斯顿·马丁车队首次参加这项赛事。据BBC Sport报道，他将代表这支英国车队参赛。

阿隆索第二次参加达喀尔

对于这位45岁的西班牙人来说，这将是他第二次参加达喀尔拉力赛。2020年，阿隆索代表丰田参赛并获得第13名。

阿隆索在阿斯顿·马丁Dreadnought赛车中的领航员将是马克·科马。他曾担任这位西班牙车手在2020年达喀尔拉力赛中的领航员，也曾五次赢得该赛事的摩托车组冠军。

阿隆索表示，在决定继续代表阿斯顿·马丁参加一级方程式比赛后，他认真考虑了参加达喀尔拉力赛一事。他说，一级方程式仍是优先事项，但他希望全心接受这一挑战。

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车队阵容和路线

另外两辆阿斯顿·马丁赛车将由来自法国的九届世界拉力锦标赛冠军塞巴斯蒂安·勒布，以及来自巴西的现任世界拉力越野锦标赛冠军卢卡斯·莫赖斯驾驶。Prodrive公司将负责为达喀尔赛事准备赛车。

这将是阿斯顿·马丁首次参加这项著名的拉力越野赛。该车队将与包括丰田和KTM在内的更有经验的参赛者竞争。

经过12个赛段后，达喀尔拉力赛将于1月23日在摩洛哥结束。BBC还指出，如果阿隆索在一级方程式中的承诺允许，他可能会驾驶Valkyrie参加2027年勒芒24小时耐力赛。他此前曾于2018年和2019年随丰田赢得勒芒赛事冠军。

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