«Формула-1» и компания Lego объявили о запуске совместного проекта по созданию новой коллекции конструкторов. Впервые в рамках этой коллекции каждый пилот «Королевских гонок» получит собственную фигурку, а также будут представлены модели болидов всех 11 команд сезона 2026 года.

«С самого начала нашего партнерства Формула-1 и Lego объединили нашу общую страсть к инновациям, технологиям и творчеству, чтобы создать новые способы для болельщиков разного возраста наслаждаться этим видом спорта. Видеть всех 22 гонщиков, воссозданных в виде мини-фигурок Lego, — блестящий пример того, что делает это партнерство таким увлекательным для болельщиков, которых ждет первая гонка Lego в Лас-Вегасе, где у нас есть несколько сюрпризов», — заявила коммерческий директор Формулы-1 Эмили Празер.

Об этом сообщается со ссылкой на Формулу-1.

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