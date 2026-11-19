В четверг, 19 ноября, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 вошли в зону опознавания системы противовоздушной обороны Тайваня. По данным Министерства обороны острова, самолеты приблизились с юга, пролетели над акваторией к востоку от Тайваня и покинули зону в северо-восточном направлении.

Это уже второй подобный случай за неделю. Предыдущий пролет российских военных самолетов вблизи острова был зафиксирован во вторник, 17 ноября.

Отмечается, что это уже второй случай на этой неделе, когда ведомство сообщает о подобной активности.

По данным Минобороны Тайваня, два самолета Ту-95 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны острова, после чего покинули воздушное пространство вокруг Тайваня в направлении к северо-востоку от острова, вблизи портового города Цзилун.

Министерство обнародовало фотографию одного из самолетов, которая, как утверждают в ведомстве, была сделана с тайваньского истребителя F-16.

Вооружённые силы Тайваня использовали объединенные средства разведки, наблюдения и обследования для отслеживания всей активности и «отреагировали надлежащим образом», говорится в кратком заявлении министерства.

Министерство обороны России не ответило на запрос Reuters о комментарии.

Министерство обороны Японии заявило, что во вторник два самолета, которые, вероятно, являются российскими, нарушили японское воздушное пространство вблизи юго-западной префектуры Фукуока, что вынудило Токио подать протест в Москву.

Тайвань заявил, что во вторник зафиксировал два российских военных самолета, пролетевших у восточного побережья острова.

Об этом сообщает Reuters.

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Напомним, что Трамп заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

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