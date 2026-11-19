W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Według Sinehubowa rosyjska armia trafiła w budynek mieszkalny. Początkowo informowano o dwóch rannych, a także o prawdopodobnej obecności ludzi pod gruzami.

„Armia Federacji Rosyjskiej uderzyła w budynek mieszkalny w Iziumie. Na chwilę obecną wstępnie wiadomo o dwóch poszkodowanych. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie” – zaznaczył szef administracji obwodowej.

W wyniku ostrzału całkowicie zniszczono jedno z wejść do wieżowca. Ponadto w budynku naprzeciwko zapaliło się mieszkanie na piątym piętrze.

Sinyegubow podkreślił, że na miejscu uderzenia wszystkie służby ratownicze pracują w trybie wzmożonym.

Rada Miasta Izium poinformowała, że według wstępnych danych rosyjskie wojska zaatakowały miasto przy użyciu rakietowego systemu ognia salwowego.

„Uderzenie odnotowano w centralnej części miasta. W wyniku ataku jeden budynek został zniszczony, a kilka budynków wielorodzinnych oraz domów prywatnych uległo uszkodzeniom” – czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie z uaktualnionymi informacjami Rady Miejskiej w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym czworo dzieci. Wszyscy ranni otrzymują niezbędną pomoc medyczną.

Na miejscu ostrzału trwają działania służb ratowniczych, które likwidują skutki ataku i sprawdzają informacje o ewentualnych osobach uwięzionych pod gruzami.

Informują o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow oraz rada miejska w Iziumie.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku ataku zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości, uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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