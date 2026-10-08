Російський удар по Краматорську забрав життя 30 людей — Зеленський

Внаслідок російського удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 отримали поранення. Лікарі продовжують боротися за життя постраждалих.

За словами президента Володимира Зеленського, російська бомба влучила фактично у дві маршрутки. Частину загиблих наразі не вдалося ідентифікувати через тяжкість травм.

Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Зеленський заявив, що Україна відповість на цей удар, і закликав міжнародну спільноту реагувати на російські атаки.

Джерело: Володимир Зеленський