Російський удар по Краматорську забрав життя 30 людей — Зеленський
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Внаслідок російського удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 отримали поранення. Лікарі продовжують боротися за життя постраждалих.
За словами президента Володимира Зеленського, російська бомба влучила фактично у дві маршрутки. Частину загиблих наразі не вдалося ідентифікувати через тяжкість травм.
Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Зеленський заявив, що Україна відповість на цей удар, і закликав міжнародну спільноту реагувати на російські атаки.
Джерело: Володимир Зеленський
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