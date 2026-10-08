Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский

В результате российского удара по Краматорску погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.

По словам президента Владимира Зеленского, российская бомба попала фактически в две маршрутки. Часть погибших пока не удалось идентифицировать из-за тяжести травм.

Также в результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Зеленский заявил, что Украина ответит на этот удар, и призвал международное сообщество реагировать на российские атаки.

Источник: Владимир Зеленский