Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский
В результате российского удара по Краматорску погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.
По словам президента Владимира Зеленского, российская бомба попала фактически в две маршрутки. Часть погибших пока не удалось идентифицировать из-за тяжести травм.
Также в результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Зеленский заявил, что Украина ответит на этот удар, и призвал международное сообщество реагировать на российские атаки.
Источник: Владимир Зеленский
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