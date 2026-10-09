В Винницкой области прогремел взрыв во время атаки реактивного дрона

В Винницкой области во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером в Винницкой области был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги. Перед этим военные сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении области.

Что известно о взрыве в Винницкой области

Воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 20:20. Впоследствии Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, который двигался из Одесской области в направлении Винницкой области. Сначала военные сообщили об угрозе для района Песчанки. Позже появились предупреждения о движении беспилотника в направлении Ильинцев, а затем — Вендичан.

На фоне этой атаки в области раздался взрыв. В то же время пока нет подтвержденной информации о том, где именно он произошел и связан ли он непосредственно с работой противовоздушной обороны. Также пока не сообщалось о возможных разрушениях, повреждениях инфраструктуры или пострадавших. Жителей Винницкой области призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги и следить за сообщениями местных властей и Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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