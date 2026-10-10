Украинские дроны поразили два из пяти дата-центров российской технологической компании Yandex в районе Сасово и Калужской области Российской Федерации — государства-агрессора. На одном из объектов размещались два из трех суперкомпьютеров, которые Yandex использует для обучения модели искусственного интеллекта YandexGPT, сообщает Ars Technica.

Удары по объектам Yandex

По данным Reuters, атаки произошли 8 и 9 октября. Украинская компания Firepoint заявила, что при ударе по дата-центру в Калужской области, который является крупнейшим объектом Yandex такого типа, применили дроны FP-1. Первой целью стал дата-центр в районе Сасово, где размещены два суперкомпьютера для обучения YandexGPT.

Президент Владимир Зеленский в публикации в социальной сети X заявил, что Украина продолжает отвечать на российские атаки с высокой точностью. Он также назвал поражение еще одного дата-центра симметричным ответом.

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Сбои в онлайн-сервисах

Yandex сообщила, что в результате атак никто из сотрудников не пострадал, но признала перебои в работе части сервисов. По информации независимого российского издания Meduza, пользователи жаловались на проблемы с доступом к медиасайтам, популярным приложениям видеосервиса Ivi, цифрового банка T-Bank и сайту государственной компании «Российские железные дороги».

Reuters также сообщало о перебоях в работе приложения для знакомств, агрегатора недвижимости, платформы самиздата и сайта самого успешного футбольного клуба российской Премьер-лиги. Ars Technica отмечает, что атаки произошли на фоне российской кампании ударов по украинским дата-центрам, которая с конца сентября нарушала работу мобильной связи и интернета для тысяч людей в Украине.

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