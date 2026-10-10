乌克兰无人机袭击了俄罗斯联邦这一侵略国境内萨索沃地区和卡卢加州的俄罗斯科技公司Yandex五座数据中心中的两座。其中一处设施设有三台超级计算机中的两台，Yandex利用这些计算机训练人工智能模型YandexGPT，Ars Technica报道。

对Yandex设施的打击

据路透社报道，袭击发生在10月8日和9日。乌克兰公司Firepoint表示，在对卡卢加州数据中心的打击中使用了FP-1无人机，该中心是Yandex此类设施中规模最大的一个。首个目标是萨索沃地区的一座数据中心，那里设有两台用于训练YandexGPT的超级计算机。

总统弗拉基米尔·泽连斯基在社交网络X发文表示，乌克兰继续以高精度回应俄罗斯的袭击。他还称，对另一座数据中心的打击是对等回应。

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在线服务中断

Yandex表示，袭击没有造成任何员工受伤，但承认部分服务出现中断。根据俄罗斯独立媒体Meduza的信息，用户抱怨无法访问媒体网站、视频服务Ivi的热门应用、数字银行T-Bank以及国有公司“俄罗斯铁路”的网站。

路透社还报道，约会应用、房地产聚合平台、自助出版平台以及俄罗斯超级联赛最成功足球俱乐部的网站也出现运行中断。Ars Technica指出，这些袭击发生之际，俄罗斯正持续打击乌克兰数据中心；自9月底以来，该行动已导致乌克兰数千人的移动通信和互联网服务受到干扰。

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