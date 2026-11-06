视频：第141独立机械化旅战士查帕在阵地上坚守了97天

第141独立机械化旅的军人德米特罗·“查帕”讲述了他在阵地坚守97天的经历以及营救战友的故事。

第141独立机械化旅士兵德米特里（代号“查帕”）的故事由其所属旅公开。他于2025年3月加入乌克兰武装部队。 在一次轮换期间，这名士兵在阵地上坚守了97天，在没有取暖设备且因补给无人机被击落导致连续三天缺水的情况下，成功击退了敌军的进攻。

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在撤离阵地时，他的战友突发中风并丧失视力，但德米特里接过战友的武器，帮他脱下防弹背心，并将伤员护送至撤离点。 因挽救战友性命，该军人被授予“拯救生命”胸章、 旅级“钢铁十字勋章”、“英勇勋章”以及第20军军团司令部颁发的署名手表，此后他继续担任伤员后送车辆的战斗驾驶员。

来源：第141独立机械化旅。

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