Відео: боєць 141-ї окремої мехбригади Чапа провів 97 днів на позиціях

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Військовослужбовець 141-ї окремої механізованої бригади Дмитро «Чапа» розповів про 97 днів перебування на позиції та порятунок побратима.

Історію військовослужбовця 141-ї окремої механізованої бригади Дмитра з позивним «Чапа», який долучився до Збройних Сил України у березні 2025 року, оприлюднила його бригада. Під час однієї з ротацій боєць залишався на позиції протягом 97 днів, відбиваючи ворожі атаки в умовах відсутності обігріву та триденного дефіциту води через збиття безпілотника постачання.

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Під час виходу з позиції у його побратима стався інсульт із втратою зору, проте Дмитро забрав його зброю, зняв з нього бронежилет і довів пораненого до точки евакуації. За порятунок життя побратима військовослужбовця нагородили нагрудним знаком «За збережене життя», Сталевим хрестом бригади, орденом «За мужність» та іменним годинником від командування 20-го армійського корпусу, після чого він продовжив службу на посаді бойового водія евакуаційного транспорту.

Джерело: 141-ша окрема механізована бригада.

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