Film: Żołnierz 141. Samodzielnej Brygady Pancernej „Chapa” spędził 97 dni na pozycjach

Żołnierz 141. oddzielnej brygady zmechanizowanej Dmytro „Chapa” opowiedział o 97 dniach spędzonych na pozycji oraz o ratowaniu kolegi.

Historia żołnierza 141. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Dmytro o pseudonimie „Chapa”, który wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy w marcu 2025 roku, została opublikowana przez jego brygadę. Podczas jednej z rotacji żołnierz pozostawał na pozycji przez 97 dni, odpierając ataki wroga w warunkach braku ogrzewania i trzydniowego niedoboru wody spowodowanego zestrzeleniem drona zaopatrzeniowego.

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Podczas wycofywania się z pozycji jego kolega doznał udaru mózgu, w wyniku którego stracił wzrok, jednak Dmytro przejął jego broń, zdjął z niego kamizelkę kuloodporną i doprowadził rannego do punktu ewakuacyjnego. Za uratowanie życia kolegi żołnierz został odznaczony odznaką „Za uratowane życie”, Stalowym Krzyżem Brygady, orderem „Za Męstwo” oraz imiennym zegarkiem od dowództwa 20. Korpusu Armii, po czym kontynuował służbę na stanowisku kierowcy bojowego transportu ewakuacyjnego.

Źródło: 141. oddzielna brygada zmechanizowana.

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