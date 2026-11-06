Видео: боец 141-й отдельной механизированной бригады Чапа провёл 97 дней на позициях

Военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады Дмитрий «Чапа» рассказал о 97 днях пребывания на позиции и спасении сослуживца.

Историю военнослужащего 141-й отдельной механизированной бригады Дмитрия с позывным «Чапа», который вступил в Вооруженные Силы Украины в марте 2025 года, обнародовала его бригада. Во время одной из ротаций боец оставался на позиции в течение 97 дней, отражая вражеские атаки в условиях отсутствия отопления и трехдневного дефицита воды из-за сбития беспилотника снабжения.

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Во время выхода с позиции у его сослуживца случился инсульт с потерей зрения, однако Дмитрий взял его оружие, снял с него бронежилет и доставил раненого к месту эвакуации. За спасение жизни сослуживца военнослужащего наградили нагрудным знаком «За спасенную жизнь», Стальным крестом бригады, орденом «За мужество» и именными часами от командования 20-го армейского корпуса, после чего он продолжил службу в должности боевого водителя эвакуационного транспорта.

Источник: 141-я отдельная механизированная бригада.

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