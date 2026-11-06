停火协议生效后，俄军在第聂伯河方向增加了炮击次数和侦察无人机的出动频率。与此同时，敌军并未改变战术，前线战线也没有出现推进。

乌克兰武装部队海军陆战队发言人帕维尔·德罗加尔11月6日接受乌克兰通讯社采访时透露了这一情况。

据他介绍，在停火期间，俄军加强了阵地，调集了装备，补充了弹药储备，巩固了防线，并进行了人员轮换。

目前，占领军每天出动约500架攻击型无人机——与停火前数量大致相当。乌克兰军方尚未发现俄军试图更积极地夺取第聂伯河三角洲岛屿的迹象。

过去半年间，俄军在此战线上损失了160套火炮系统。此外，9月份敌军阵亡和受伤人数达201人，10月份则超过350人。

来源：乌克兰通讯社

乌克兰曾向俄罗斯提议，在完成从奥列什科撤离民众的人道主义行动后，延长并扩大停火范围。 然而，作为回应，侵略国却再次对乌克兰能源设施发动了大规模打击，并炮击了科米舒瓦哈。

乌克兰国防军在赫尔松州确保了停火，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，据乌克兰武装部队总参谋部11月2日通报，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已成功撤离，并向留守人员送达了人道主义援助物资。

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