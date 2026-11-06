После введения режима прекращения огня российские войска увеличили количество артиллерийских обстрелов и разведывательных БПЛА на Приднепровском направлении. При этом противник не изменил тактику и не продвигается на линии фронта.

Об этом 6 ноября сообщил пресс-секретарь Морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль в комментарии Укринформу.

По его словам, во время режима тишины россияне укрепили позиции, подтянули технику, пополнили запасы боеприпасов, укрепили оборону и провели ротацию.

В настоящее время оккупанты применяют около 500 ударных дронов в сутки — примерно столько же, сколько и до прекращения огня. Попыток более активно захватывать острова в дельте Днепра украинские военные пока не фиксируют.

За последние полгода российская армия потеряла на этом направлении 160 артиллерийских систем. Также в сентябре потери врага убитыми и ранеными составили 201 военнослужащего, а в октябре — более 350.

Источник: Укринформ

Украина обращалась к России с предложением продлить и расширить режим тишины после проведения гуманитарной миссии по эвакуации людей из Олешек. Однако в ответ страна-агрессор нанесла очередной массированный удар по украинской энергетике и обстреляла Комышуваху.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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