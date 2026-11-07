ВСУ нанесли удар по Брянской области, у россиян — минус две установки «Искандер» и «Панцирь-С1»

6 ноября и в ночь на 7-е подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и на временно оккупированных территориях Украины. Среди них две пусковые установки ОТРК «Искандер» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Хорошие новости поступили из Брянской области, где были поражены две пусковые установки ОТРК «Искандер». Масштаб нанесенного ущерба еще уточняется, но значение этого удара понятно уже сейчас. Каждая выведенная из строя установка «Искандер» снижает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам.

В той же Брянской области под удар попал и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», один из тех, которые должны были прикрывать российские объекты с воздуха», — говорится в сообщении Генштаба.



Не обошлось и без «логистических потерь» для оккупантов в Луганской области, где были поражены склады материально-технических средств РФ в районах Сокологорска и Заайдаровки. А в Запорожской области, в районе Новобогдановки, был уничтожен пункт сосредоточения вражеских операторов БПЛА.

Напомним, что 7 ноября украинские крылатые ракеты «Нептун» поразили завод в российском Орле.

Силы обороны Украины 5 ноября и в ночь на 6 ноября нанесли удары по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Ранее Силы обороны Украины в течение прошедших суток и ночью 5 ноября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.





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