6 listopada oraz w nocy z 6 na 7 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zadały ciosy szeregowi ważnych obiektów na terytorium Rosji oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród nich znalazły się dwie wyrzutnie rakietowych systemów taktycznych „Iskander” oraz przeciwlotniczy kompleks rakietowo-armatni „Pantsir-S1”.

„Dobra wiadomość nadeszła z obwodu briańskiego, gdzie zniszczono dwie wyrzutnie rakiet balistycznych „Iskander”. Skala wyrządzonych szkód jest wciąż ustalana, ale znaczenie tego uderzenia jest już teraz oczywiste. Każda unieruchomiona wyrzutnia „Iskander” ogranicza zdolność armii RF do przeprowadzania ataków balistycznych na ukraińskie miasta.

W tej samej obwodzie briańskim trafiony został również przeciwlotniczy kompleks rakietowo-armatni „Pantsir-S1”, jeden z tych, które miały chronić rosyjskie obiekty przed atakami z powietrza” – podano w komunikacie Sztabu Generalnego.



Nie obyło się również bez „strat logistycznych” dla okupantów w obwodzie ługańskim, gdzie trafiono magazyny środków materialno-technicznych Rosji w rejonach Sokoligorska i Zaajdarówki. Natomiast w obwodzie zaporoskim, w rejonie Nowobogdanówki, zniszczono miejsce skupienia wrogich operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Przypomnijmy, że 7 listopada ukraińskie pociski skrzydłowe „Neptun” uderzyły w fabrykę w rosyjskim Orle.

Siły Obronne Ukrainy 5 listopada oraz w nocy z 5 na 6 listopada przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów zaporoskiego i donieckiego.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy w ciągu ostatniej doby oraz w nocy z 5 na 6 listopada przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach.





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