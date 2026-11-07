乌克兰武装部队对布良斯克州发动了打击，俄军损失了两套“伊斯坎德尔”和“潘齐尔-S1”系统

11月6日及7日凌晨，乌克兰国防军部队打击了位于俄罗斯境内及乌克兰临时被占领土上的一系列重要目标。 其中包括两套“伊斯坎德尔”战术导弹系统发射装置和一套“潘齐尔-S1”防空导弹炮系统。

“布良斯克州传来了好消息，那里有两套‘伊斯坎德尔’战术导弹系统的发射装置被击中。造成的损失程度仍在核实中，但此次打击的重要性此刻已不言而喻。 每摧毁一具‘伊斯坎德尔’发射装置，都会削弱俄军对乌克兰城市实施弹道打击的能力。

在同一地区的布良斯克州，‘潘齐尔-S1’防空导弹炮系统也遭到打击，该系统本应负责为俄罗斯目标提供空中掩护，”总参谋部在通报中表示。



在卢甘斯克州，占领军也遭受了“后勤损失”，索科利戈尔斯克和扎艾达罗夫卡地区的俄罗斯联邦物资技术仓库遭到打击。 而在扎波罗热州的新博格丹诺夫卡地区，敌方无人机操作员的集结点遭到打击。

需要指出的是，11月7日，乌克兰的“海王星”巡航导弹击中了俄罗斯奥尔利市的一家工厂。

乌克兰国防军于11月5日及11月6日凌晨，对扎波罗热州和顿涅茨克州临时被占领土上的俄罗斯军队军事设施实施了打击。

此前，乌克兰国防军在过去24小时内及11月5日夜间，对临时被占领土上的多处俄军军事设施实施了打击。





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