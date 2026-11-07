ЗСУ нанесли удар по Брянській області, у росіян мінус дві установки Іскандер та Панцир-С1

6 листопада та в ніч на 7-ме підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів на території росії та на тимчасово окупованих територіях України. Серед них дві пускові установки ОТРК «Іскандер» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

«Гарна новина надійшла з Брянщини, де були уражені дві пускові установки ОТРК «Іскандер». Ступінь завданих збитків ще уточнюється, але значення цього удару зрозуміле вже зараз. Кожна виведена з ладу установка «Іскандер» зменшує здатність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах.

На тій самій Брянщині під удар потрапив і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», один із тих, що мали б прикривати російські об'єкти з повітря», — сказано у повідомленні Генштабу.



Не обійшлося і без «логістичних втрат» для окупантів на Луганщині, де було уражено склади матеріально-технічних засобів рф у районах Сокологірська та Заайдарівки. А на Запоріжжі, в районі Новобогданівки, дістали місце зосередження ворожих операторів БпЛА.

Нагадаємо, що 7 листопада українські крилаті ракети Нептун уразили завод в російському Орлі.

Сили оборони України 5 листопада та в ніч проти 6 листопада завдали ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Раніше Сили оборони України протягом минулої доби та вночі 5 листопада завдалиударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях.





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