Okupanci zintensyfikowali ostrzał artyleryjski na kierunku przydnieprowskim po okresie zawieszenia broni
Po ogłoszeniu zawieszenia ognia rosyjskie wojska zintensyfikowały ostrzał artyleryjski oraz loty rozpoznawcze bezzałogowych statków powietrznych (BpLA) na kierunku przydnieprowskim. Jednocześnie przeciwnik nie zmienił taktyki i nie odnotowuje postępów na linii frontu.
Informację tę przekazał 6 listopada rzecznik prasowy Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Pawło Drogal w komentarzu dla agencji Ukrinform.
Według niego podczas zawieszenia broni Rosjanie wzmocnili swoje pozycje, sprowadzili sprzęt, uzupełnili zapasy amunicji, wzmocnili obronę i przeprowadzili rotację.
Obecnie okupanci wykorzystują około 500 dronów bojowych dziennie — mniej więcej tyle samo, co przed zawieszeniem ognia. Ukraińskie siły zbrojne nie odnotowują na razie prób bardziej aktywnych działań mających na celu zajęcie wysp w delcie Dniepru.
W ciągu ostatnich pół roku armia rosyjska straciła na tym kierunku 160 systemów artyleryjskich. Ponadto we wrześniu straty wroga w zabitych i rannych wyniosły 201 żołnierzy, a w październiku – ponad 350.
Źródło: Ukrinform
Ukraina zwróciła się do Rosji z propozycją przedłużenia i rozszerzenia zawieszenia broni po przeprowadzeniu misji humanitarnej mającej na celu ewakuację ludności z Oleszok. Jednak w odpowiedzi państwo-agresor przeprowadziło kolejny masowany atak na ukraiński sektor energetyczny oraz ostrzelało Komyshuvakhę.
Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.
Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszek, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.