Po ogłoszeniu zawieszenia ognia rosyjskie wojska zintensyfikowały ostrzał artyleryjski oraz loty rozpoznawcze bezzałogowych statków powietrznych (BpLA) na kierunku przydnieprowskim. Jednocześnie przeciwnik nie zmienił taktyki i nie odnotowuje postępów na linii frontu.

Informację tę przekazał 6 listopada rzecznik prasowy Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Pawło Drogal w komentarzu dla agencji Ukrinform.

Według niego podczas zawieszenia broni Rosjanie wzmocnili swoje pozycje, sprowadzili sprzęt, uzupełnili zapasy amunicji, wzmocnili obronę i przeprowadzili rotację.

Obecnie okupanci wykorzystują około 500 dronów bojowych dziennie — mniej więcej tyle samo, co przed zawieszeniem ognia. Ukraińskie siły zbrojne nie odnotowują na razie prób bardziej aktywnych działań mających na celu zajęcie wysp w delcie Dniepru.

W ciągu ostatnich pół roku armia rosyjska straciła na tym kierunku 160 systemów artyleryjskich. Ponadto we wrześniu straty wroga w zabitych i rannych wyniosły 201 żołnierzy, a w październiku – ponad 350.

Źródło: Ukrinform

Ukraina zwróciła się do Rosji z propozycją przedłużenia i rozszerzenia zawieszenia broni po przeprowadzeniu misji humanitarnej mającej na celu ewakuację ludności z Oleszok. Jednak w odpowiedzi państwo-agresor przeprowadziło kolejny masowany atak na ukraiński sektor energetyczny oraz ostrzelało Komyshuvakhę.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszek, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

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